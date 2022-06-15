Генштаб информирует об увеличении количества новых российских БТГ.

В боевом и численном составе противника, который действует на территории Украины, обнаружены изменения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18.00.

"Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа. Кроме того, на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, которая была передислоцирована в Первомайск из района Купянска. В районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в Генштабе, руководство силовых ведомств Российской Федерации продолжает проводить мероприятия по привлечению дополнительного человеческого ресурса к войне против Украины путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов, с возможностью их продления.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили усилия на захвате Донбасса. В Северодонецке и в одном из районов Врубовки продолжаются ожесточенные сражения. Рашисты уничтожают населенные пункты региона, есть много пострадавших мирных жителей.

Кроме того, враг пытается наступать на направлении Изюм – Славянск. ВС РФ без успеха вели штурмовые действия на направлении Долгенькое – Краснополье.

Не прекращаются обстрелы Черниговской и Сумской областей. В течение 15 июня противник открывал огонь по позициям военных из минометов, вел воздушную разведку из БПЛА.

В боях с Россией ВСУ уничтожили уже 32 750 оккупантов и тысячи единиц техники.

По мнению британского аналитика Майкла Кларка, пауза из-за интенсивности боев на востоке неизбежна. Он отметил, что большие потери несут как россияне, так и украинцы.

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