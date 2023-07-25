Россия уже не скрывает, что занимается "глобальным пиратством и ведет абсолютно геноцидную войну".

Частью плана выхода России из "зернового соглашения", который был разработан задолго до формального объявления этого намерения, стали удары по украинской портовой, зерновой инфраструктуре. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Это абсолютно спланированный выход рашистов из зернового соглашения и начался он задолго до формального объявления этого намерения, тем более решения. Есть целый ряд доказательств, и сегодня эти документы будут обнародованы, которые свидетельствуют о том, что рашисты целенаправленно в рамках зернового соглашения чинили препятствия для проверки судов, умышленно ставили задачу уменьшения количества украинского зерна, которое должно было попадать за границу в рамках "зернового соглашения", - сообщил он.

Юсов отмечает, что за реализацию этого плана в России исполнители получали награды от их "рашистского руководства". По его словам, частью террористического плана России стали удары по украинской портовой, зерновой инфраструктуре, а также уничтожение запасов зерна, которое уже было зафрахтовано и должно было попасть в страны, нуждающиеся в этом зерне.

Видео дня

Юсов подчеркнул, что Россия уже не скрывает, что занимается "глобальным пиратством и ведет абсолютно геноцидную войну". При этом добавил, что оккупанты вредят не только Украине, но и миру, потому что речь идет о возможном срыве международных продовольственных программ, изменениях в ценовой политике на зерно. По его словам, такие действия приведут к уменьшению количества стран, правительств, политиков, которые еще относятся с симпатией к режиму Путина.

Юсов признает, что в случае реализации зернового соглашения без России, в ответ будет шантаж и террористические атаки. "Любой формат, в котором террористы присутствовали, а после его изменения будут исключены из него, то это не усиление для их режима. Они будут пробовать рвать и метать, пробовать проводить ИПСО, продолжать террористические атаки. Да, будут. Они и так это делают", - отметил представитель ГУР. Он подчеркнул, что есть правило - не поддаваться на шантаж террориста. По его словам, мотивы путинского режима не гуманистические, потому что речь не идет об попечении продовольственной программой ООН или о судьбе стран Африки Азии. "Это абсолютно имперские шовинистические мотивы. Главным с которым остается уничтожать Украину, украинцев как нации. И об этом нужно говорить миру", - сказал Юсов.

Как сообщал УНИАН, 17 июля Россия официально объявила о выходе из"зернового соглашения". При этом требует для ее возобновления вывода из-под санкций поставки российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключить российские банки к SWIFT, снять "все ограничения", возобновить поставки запчастей для сельхозтехники и "решить вопрос с фрахтом и страхованием российских судов".

Россия хочет исключить Украину из рынка зерна.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские террористы абсолютно сознательно целили ракетами в объекты инфраструктуры " зерновой сделки". Он отметил, что это были удары не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни.

Вас также могут заинтересовать новости: