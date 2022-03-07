За неполные 11 дней ВСУ удалось обезвредить до 46 тысяч российских оккупантов.

В Минобороны США заявили, что Россия выпустила в Украине более 625 ракет и задействовала почти всю подготовленную боевую мощь.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Высокопоставленный представитель Минобороны США заявил, что "почти 100%" заранее подготовленной боевой мощи России, которая была развернута на границе Украины и Беларуси, уже находится в Украине

По словам чиновника, Россия также запустила более 625 ракет по Украине.

По состоянии на утро 7 марта было известно, что, по оценкам Пентагона, Российская Федерация с начала войны выпустила по Украине 600 ракет. Кроме того, захватчики использовали 95% накопленной на границах мощности.

Ранее сообщалось, что за неполные 11 дней сопротивления ВСУ удалось обезвредить до 46 тысяч российских оккупантов. Речь идет об убитых, раненых и пленных.

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