Сейчас уже объявлено об отбое.

Этой ночью оккупационные войска Российской Федерации выпустили в сторону Украины несколько ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В 23:42 военные сообщили в Telegram-канале об активности российской тактической авиации вдоль границы. Из-за угрозы применения авиационного вооружения в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Уже в 23:56 на Сумщине фиксировали ракету, которая летела в сторону Миргорода. Впоследствии украинцев предупредили о еще нескольких ракетах в Сумской области в юго-западном направлении. "Миргород - в укрытие!"- призвали в Воздушных силах.

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Обновлено в 00:10: Отбой угрозы. Местные власти не сообщали о последствиях атаки.

Ночные удары РФ по Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, прошлой ночью ряд областей "покраснели" на карте тревог, сообщалось о взрывах в пригороде Днепра и в Хмельницкой области.

Утром в воздушных силах ВСУ сообщили, что той ночью российские захватчики атаковали Украину 12-ю ударными дронами типа "Shahed" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

Все 14 целей удалось уничтожить в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

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