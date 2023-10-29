Правоохранители сейчас в удовлетворительном состоянии и лечатся амбулаторно

В Донецкой области четверо полицейских были ранены в результате очередного удара из артиллерии по прифронтовому Северску российскими оккупантами. Один из снарядов разорвался возле экипажа полиции. Событие произошло накануне, 28 октября.

"Ранения получили четверо полицейских из состава следственно-оперативной группы, поврежден служебный автомобиль. Состояние правоохранителей удовлетворительное, они лечатся амбулаторно", - отмечается в сообщении на сайте Национальной полиции Украины

Полицией и Службой безопасности Украины были открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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"За прошедшие сутки россияне накрыли огнем три населенных пункта. Информации о пострадавших гражданских жителях не поступало ... Россия атаковала города времен Яр, Северск и поселок Курдюмовка", - добавили в полиции.

Обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, 2 октября российские оккупанты нанесли удар по центру Херсона. В результате атаки пострадали люди, среди которых коммунальщики и полицейские.

Впоследствии руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о смерти полицейского, который получил тяжелые ранения, спасая гражданского во время вражеского обстрела.

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