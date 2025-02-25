В конце прошлого года россияне достигли пригородов города и там они столкнулись с "настоящей стеной украинских беспилотников".

Российское наступление на Покровск, город-крепость, охватывающий целую линию городских поселений, простирающихся на север через восточную Украину, "продолжает затягиваться". Об этом пишет аналитик аналитик Forbes Дэвид Акс.

По данным Conflict Intelligence Team, украинские бригады недавно контратаковали в нескольких милях к югу от Покровска, отбив территорию вокруг деревни Лысовка и увеличив оборонительный буфер вокруг самого города. Успешная операция последовала за аналогичной украинской контратакой в ​​начале этого месяца на западной стороне Покровска.

"Российские наступления вокруг деревни Барановка возле Покровска, опровергают общий спад в российской удаче на оси между руинами Авдеевки и Покровска. Более года эта ось занимала важное место в российских военных планах", - пишет аналитик.

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Отмечается, что в конце прошлого года россияне достигли пригородов города и там они столкнулись с "настоящей стеной украинских беспилотников". По данным CIT, российские источники "приписывают [российское] замедление возросшей концентрации украинских сил, в частности подразделений беспилотников".

По словам эксперта, эффективное украинское глушение радиосигналов часто сбивает все, кроме лучших российских беспилотников: оптоволоконных моделей, которые не полагаются на радио. Чтобы подавить российские оптоволоконные беспилотники, которые управляются с помощью длинных разматывающихся кабелей, украинские группы беспилотников вокруг Покровска научились обнаруживать длинные волокна, отражающие солнце.

Важно, что украинские беспилотники не только изматывают передовые силы врага, но и летают на много километров позади линии фронта, чтобы охотиться на российские грузовики со снабжением, пробирающиеся по дорогам в сторону Покровска. Эти "дорожные резаки" превратили одну важную российскую линию снабжения - дорогу Очеретино-Прогрес - в кладбище российских грузовиков, фургонов, автомобилей и вездеходов.

"Дорожные резаки" часто нацеливаются на одни и те же узкие места, поражая одну машину за другой и создавая мешающие движению груды обломков. Эти атаки "значительно усложнили логистику [российских вооруженных сил]", - отметил CIT.

Почувствовав поражение, РФ переключается на другие цели, пояснил Украинский центр оборонных стратегий:

"Российское командование основное внимание сосредоточивает не на Покровском, а на прилегающих к нему Новопавловском и Торецком направлениях".

Война в Украине - ситуация на фронте

Накануне журналисты CNN оценили количество потерянных Украиной земель с начала полномасштабного вторжения. Журналисты отмечают, что Киев потерял около 11% от своей территории. А если учитывать и те земли, которые РФ захватила с 2014 года, то речь идет о 18% территории Украины.

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