Ракеты по вокзалу и домам гражданских в Малине Житомирской области пускали с моря.
Минобороны РФ публикует видеотчет повреждения железнодорожной инфраструктуры в Украине.
На отснятых оккупантами кадрах видно запуск "Калибров" с борта российского судна в Черном море.
По логике русских, на вокзале и на частных территориях гражданских хранили "иностранное вооружение".
Ракетный удар по Малине: что известно
Оккупационные войска Российской Федерации попали ракетами по железнодорожному вокзалу Малина 20 мая.
Русские попали в неосновную железнодорожную колею, которой и так не пользовались.
В результате атаки РФ ранены трое человек; 50 частных домов, три дома уничтожены полностью.