Россия продолжает терроризировать гражданское население / Скриншот 

Ракеты по вокзалу и домам гражданских в Малине Житомирской области пускали с моря.

Минобороны РФ публикует видеотчет повреждения железнодорожной инфраструктуры в Украине.

На отснятых оккупантами кадрах видно запуск "Калибров" с борта российского судна в Черном море. 

По логике русских, на вокзале и на частных территориях гражданских хранили "иностранное вооружение". 

Ракетный удар по Малине: что известно 

Оккупационные войска Российской Федерации попали ракетами по железнодорожному вокзалу Малина 20 мая.

Русские попали в неосновную железнодорожную колею, которой и так не пользовались. 

В результате атаки РФ ранены трое человек; 50 частных домов, три дома уничтожены полностью. 

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