Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля, рассказал Синегубов.

По новой информации, в результате обстрелов российскими войсками Харькова 26 мая погибли семь мирных жителей, 17 получили ранения, среди них 9-летний ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня враг коварно обстрелял Харьков. Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлового Поля, – заявил он. – Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и находиться во время таких сигналов в укрытиях. Расслабляться еще очень рано".

Синегубов заверил, что ВСУ знают свое дело и гонят врага:

"На севере, северо-восточном и Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери. Держимся и будем внимательны. Верим в ВСУ и нашу победу!".

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов Харькова 26 мая пять человек погибли и 10 - получили ранения.

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