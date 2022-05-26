В результате обстрела 5 человек погибли, 10 получили ранения.

Сегодня, 26 мая, российские оккупанты обстреляли центр Харькова.

Советник председателя облсовета Наталья Попова сообщила, что погибли 5 человек.

"На данную минуту: 10 раненых (среди раненых - 1 ребенок), 5 человек погибли во время сегодняшнего обстрела россиянами центра Харькова", - написала она.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан и дальше оставаться в укрытиях.

"Я призываю вас находится в безопасных местах - подвалах, укрытиях и на станциях метрополитена. Мы не будем останавливать движение поездов в метро, но выделим специальные сектора, где вы сможете разместиться и переждать бомбардировки", - сказал он.

Ранее председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о 4 убитых и 7 раненых из-за обстрел Харькова.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты не только захватывали воинские части, аэропорты и другие стратегические объекты, но и били по мирным жителям.

Российская армия методично уничтожала Харьков с помощью различного вооружения, в том числе систем "Солнцепек". ВСУ удалось отбить город и оттеснить врага к границе.

По словам Синегубова, российские оккупанты на Харьковщине сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление.

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