Враг ударил дроном -камикадзе, трое из 6 раненых в тяжелом состоянии.

Российские войска нанесли удар по центральному рынку в Никополе (Днепропетровская область), пострадали 6 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Сказано, что среди пострадавших четверо женщин и двое мужчин.

"Спасатели совместно с медиками "скорой" оперативно оказали пострадавшим домедицинскую помощь и транспортировали в больницу", - сообщает ГСЧС.

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Сказано, что значительно повреждены торговые помещения.

Руководитель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак отмечает, что атака была дроном-камикадзе.

"Все пострадавшие госпитализированы. Женщины 39, 63 и 64 лет - "тяжелые". Остальные - в состоянии средней тяжести, им оказывают всю необходимую медпомощь", - сообщил он.

Обновлено в 11:53. Лысак уточнил, что количество пострадавших в результате удара РФ по центральному рынку Никополя возросло.

"По уточненным данным, пострадавших в Никополе 8. Из них семь госпитализировали. Одна женщина – в критическом состоянии. Еще три человека – в тяжелом. Россияне попали дроном-камикадзе по рынку. Там разбиты торговые киоски", - отметил Лысак.

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Ночью завершилась поисково-спасательная операция после ракетного удара. Количество пострадавших - 17, также погиб мужчина, которому было 43 года. Среди 17 пострадавших есть девушки 14 и 16 лет.

Кроме того, 12 человек пришлось госпитализировать. Четверо из них в тяжелом состоянии. Это женщины 72, 65 и 42 лет и 78-летний мужчина. Лысак сообщил, что в доме, по которому ударил враг, разрушен подъезд с четвертого по первый этажи.

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