Глава СБУ Василий Малюк заверил, что украинские дроны навсегда вывели из строя радиолокационную систему вражеского самолета А-50.

На белорусском аэродроме "Мачулищи" 26 февраля 2023 года был поврежден первый российский разведывательный самолет А-50. По словам главы СБУ Василия Малюка, в него попали два ударных БпЛА. Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV.

Малюк отметил, что Служба безопасности Украины имеет много направлений работы, среди которых и диверсионное, благодаря чему и был поврежден вражеский самолет.

"В Беларуси отработали аэродром в Мачулищах, российский самолет А-50, который осуществлял глубокую радиолокационную разведку. Он был соответственно диверсионно отработан", - подчеркнул глава СБУ.

Чиновник отметил, что ударные дроны отработали "хирургически" и навсегда вывели из строя радиолокационную систему А-50.

"Мы хирургически сработали по антенне. Оперативный состав на своем сленге называет ее "сковородкой", потому что она имеет форму тарелки. Два наших ударных дрона нанесли успешное огневое поражение", - заверил Малюк.

Поражение А-50 в Мачулищах: что известно

Утром 26 февраля 2023 года на военном аэродроме в поселке Мачулищи, что находится в Беларуси, был осуществлен подрыв самолета РФ А-50. В результате двух взрывов были повреждены средняя и центральная часть самолета, авионика и радиолокационная антенна.

После этого в Беларуси силовики задержали шесть человек, которых подозревали во взрывах на аэродроме. Все подозреваемые были приговорены к двум суткам ареста за "неповиновение", но потом их отпустили.

В то же время руководитель белорусского оппозиционного проекта BYPOL Александр Азаров признал, что к удару на аэродроме в Мачулищах причастна СБУ.

"Да, это была совместная акция с украинской стороной, мы уже можем об этом говорить. Совместно с СБУ мы провели эту спецоперацию, но по определенным причинам ранее об этом не упоминали", - заверил он.

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