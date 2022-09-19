Он назвал количество сбитых истребителей РФ.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации украинские системы ПВО сбили около 55 российских истребителей.

Об этом заявил командующий Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки , пишет CNN.

По его словам, России так и не удалось установить превосходство в воздухе над Украиной. Несмотря на то, что она была хорошо осведомлена о средствах противовоздушной обороны Украины, удары в конце февраля не смогли их разрушить.

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Сейчас российские самолеты редко залетают на территорию Украины, а вместо этого враг стреляет ракетами большой дальности.

"Когда они попытались ввести свои истребители и свои самолеты в украинские зоны поражения, они были сбиты. Примерно около 55 российских истребителей были сбиты комплексной системой противовоздушной и противоракетной обороны Украины", - сказал Хекер.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября украинские военнослужащие за сутки уничтожили четыре вражеских беспилотника и российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52.

Ранее Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко высказался о необходимости предоставления Украине современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

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