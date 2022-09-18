Украинская авиация за сутки поразила 15 районов сосредоточения живой силы и опорных пунктов российских захватчиков, также ВСУ отбили атаки врага в районах восьми населенных пунктов.
Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Так,
за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.
"В течение текущих суток авиация Сил обороны осуществила 20 ударов – подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов", – отметили в Генштабе.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БпЛА оккупантов.
"Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое воздействие по более чем 20 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления и 9 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов", – добавили в Генштабе.
Отмечается. что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений на отдельных направлениях, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.
Также враг продолжает наносить удары по жилищах мирных жителей и объектах гражданской инфраструктуры, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
"За сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины", – информирует Генштаб.
В связи с этим пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов.
Кроме того, как отметили в Генштабе, остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
Вместе с тем противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии на Северском, Слободском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях фронта.
В то же время на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам в целом подверглись около 25 населенных пунктов.
На Южнобугском направлении противник наносил огневое поражение по всей линии соприкосновения. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них - Украинка, Мирное, Квитневое, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.
Напомним, ранее сообщалось, что с 24 февраля потери России на войне в Украине среди личного состава составили 54 тысяч 480 человек.