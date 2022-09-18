Ракетные войска и артиллерия нанесли ударили по более чем 20 объектам противника.

Украинская авиация за сутки поразила 15 районов сосредоточения живой силы и опорных пунктов российских захватчиков, также ВСУ отбили атаки врага в районах восьми населенных пунктов.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Так,

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за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

"В течение текущих суток авиация Сил обороны осуществила 20 ударов – подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов", – отметили в Генштабе.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БпЛА оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое воздействие по более чем 20 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления и 9 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов", – добавили в Генштабе.

Отмечается. что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии соприкосновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений на отдельных направлениях, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

Также враг продолжает наносить удары по жилищах мирных жителей и объектах гражданской инфраструктуры, нарушая нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

"За сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины", – информирует Генштаб.

В связи с этим пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов.

Кроме того, как отметили в Генштабе, остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Вместе с тем противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии на Северском, Слободском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях фронта.

В то же время на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам в целом подверглись около 25 населенных пунктов.

На Южнобугском направлении противник наносил огневое поражение по всей линии соприкосновения. Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них - Украинка, Мирное, Квитневое, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.

Напомним, ранее сообщалось, что с 24 февраля потери России на войне в Украине среди личного состава составили 54 тысяч 480 человек.

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