Ракеты не летают над Парижем, Римом и Берлином, они летают над украинскими городами, заявил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал резкое заявление по поводу необходимости предоставления Украине современных систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) в целях не допущения катастрофы.

Соответствующий призыв Подоляк опубликовал в Twitter.

"У западных стран много современных и эффективных систем ПРО/ПВО. Но ракеты не летают над Парижем, Римом и Берлином. Они летают над украинскими городами. Может, пора защитить украинских гражданских и критическую инфраструктуру? Или подождем масштабной техногенной катастрофы?" – написал он. Видео дня

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсуждает с 5 странами предоставление нашему государству систем противовоздушной обороны.

Как известно, во второй половине августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят комплексы NASAMS, которые смогут усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Ранее высказывалось, мнение, что две батареи зенитных ракетных комплексов NASAMS с ракетами к ним смогут прикрыть максимум два объекта.

На днях, 13 сентября, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что от западных партнеров Украина ожидает не только NASAMS, но и немецкие системы IRIS-T,.

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