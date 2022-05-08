Такая техника может быть использована для обстрела позиций украинских военных.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что Россия стягивает зенитно-ракетные силы армии РФ на север оккупированного Крыма - к селу Филатовка, расположенному вблизи Херсонской области.

Об этом сообщают "Схемы".

На снимках Planet Labs за 6 мая, которые есть в распоряжении журналистов, можно увидеть увеличение российской военной техники на двух участках населенного пункта Филатовка.

По словам военного эксперта, на этой территории расположен склад горюче-смазочных материалов. Также можно заметить около 200 боевых бронированных машин и командных автомобилей. Появилась и крупногабаритная техника, которая может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

"По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня "Смерч", противовоздушные комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", – рассказал "Схемам" военный эксперт.

Такая техника может быть использована для обстрела позиций украинских военных.

На второй части Филатовки количество военной техники почти не изменилось. Там остаются военные грузовики и различные виды боевых бронированных машин.

Издание отмечает, что с 2018 года в селе Филатовка расположены казармы российских пограничников.

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