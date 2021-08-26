Украина отслеживает, каким образом происходит российская милитаризация Крыма.

Украина владеет информацией, что Российская Федерация как государство-оккупант уже разместила в украинском Крыму корабли, которые оснащены крылатой ракетой "Калибр".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

"Я могу отметить сегодня, что когда речь идет о контроле над милитаризацией Крыма, безусловно мы видим, что и как передвигается в Крым, как Крым превращен в большую военную базу. И мы знаем, что на полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия, в частности корабли, оснащенные крылатой ракетой "Калибр". У нас есть достаточно информации о том, что происходит", - сказал министр.

"Наша задача сейчас - это укреплять собственные вооруженные силы и укреплять союзнические действия в Черном море для сдерживания России. Это первый шаг. А дальнейший шаг - это уже вывод России из Крыма", - добавил Кулеба.

Напомним, как ранее фрегат ВМС РФ "Маршал Шапошников" осуществил неудачный пуск ракеты "Калибр". Ракета начала набирать высоту, но вышла из строя и упала в океан.

Автор: Виталий Саенко