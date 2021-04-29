На видео с испытаний можно видеть, что ракета начинает набирать высоту, но выходит из строя.

Фрегат ВМС РФ "Маршал Шапошников", прошедший комплексную модернизацию на мощностях "Дальзавода" во Владивостоке, осуществил неудачный пуск ракеты "Калибр".

Читайте такжеВ Черное море зашли 15 военных кораблей РФ

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал". Отмечается, что на этой неделе корабль официально вошел в состав Тихоокеанского флота ВМС России.

Пуски ракет комплекса "Калибр" состоялись в рамках заводских испытаний корабля. На видео с испытаний можно видеть, что ракета начинает набирать высоту, но выходит из строя и падает в океан.

Сообщается, что кроме этих пусков фрегат провел артиллерийские стрельбы, пуски ракет по воздушным целям, торпедами и глубинными бомбами.

В дополнение к противолодочным системам и системам противовоздушной обороны корабль получил крылатые ракеты «Калибр-НК» и противокорабельные Х-35 «Уран», а также новые артиллерийские системы и системы РЭБ.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров