Появлялись сообщения о запусках "Калибров".

Утром в субботу, 18 февраля, в западных, центральных и южных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Вскоре после объявления тревоги глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил о пусках "непонятных целей" с Черного моря.

"2 непонятные цели покидают область на северо-западе", – сообщил Ким. Вскоре он добавил: "Летят на западную (направление). Подтверждены пуски еще с Черного моря".

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Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о запуске 6 ракет "Калибр" из Феодосийского района. Он также заявил, что ракеты летят в западном направлении.

Об опасности предупредил и глава Офиса президента Андрей Ермак. "Не игнорируйте тревогу", – написал он.

Предупреждение опубликовал и глава Львовской ОВА Максим Козицкий. "Жители Львовской области, перейдите в укрытие", – написал он.

В соцсетях также появляются сообщения о звуках работы ПВО в Киевской области. Официального подтверждения пока не было.

Обновлено (9:05): Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о взрывах в области.

"Раздался взрыв в Хмельницком! Оставайтесь в укрытиях!", – написал он и вскоре добавил, что был слышен повторный взрыв.

Обновлено (9:11): ДТЭК информирует, что из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света. Там напоминают, что это позволит избежать серьезных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Обновлено (9:15) Глава ОПУ Ермак информирует, что враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий, и запускает ракеты.

Обновлено (9:19): В других регионах тоже начинают превентивно выключать свет. Херсонская ОВА сообщила о возможном временном отключении электроэнергии.

Обновлено (9:29): Черкасская область также без света из-за угрозы удара по объектам энергетической инфраструктуры, сообщает глава ОВА Игорь Табурец.

Обновлено (9:37): В большинстве областей Украины – отбой воздушной тревоги.

Массированный ракетный удар по Украине – последние предупреждения

По состоянию на утро 18 февраля было известно, что на дежурстве в Черном море находятся два корабля-ракетоносца, заряженные 12 "Калибрами". Военные предупреждали, что удар может быть нанесен в любой момент.

Массированные атаки также прогнозировали на ближайшие дни в связи с приближением важных для россиян дат – 23 февраля (День Советской армии) и 24 февраля (годовщина полномасштабного вторжения в Украину).

В частности, советник главы ОПУ Михаил Подоляк прогнозировал, что к 24 февраля враг накапливает ракеты. Цель оккупанта – нанести удары в три волны и продемонстрировать, что якобы еще есть "порох в пороховнице".

Кроме этого, враг через пропагандистские СМИ угрожал массово применить авиацию, которую до этого не задействовал. Президент Владимир Зеленский, комментируя эти угрозы, заявил, что запугивания россиян не будут иметь последствий.

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