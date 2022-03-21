Объектом влияния российских спецслужб стала венгерская община области.

На Закарпатье фиксируют подрывную деятельность российских спецслужб, которая выражается в форме информационных операций, направленных на внутреннюю дестабилизацию ситуации в регионе.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виктор Никита в своем Телеграм-канале.

По его данным, объектом этих мероприятий ожидаемо стала венгерская община Закарпатья. Ее представителям начали рассылать с неизвестных аккаунтов в соцсетях фейковые сообщения с угрозами.

"В то же время на российских информационных ресурсах распространяют дезинформацию о так называемом "желании венгерской общины области отсоединиться от Украины". Мы знали о таких намерениях задолго до начала этой информационной атаки. Мы были готовы, поэтому системно и эффективно противодействуем этим вбросам. Ситуация полностью контролируемая", - заверил он.

Глава области поблагодарил представителей венгерской общины области за четкие и слаженные действия по локализации атаки и противодействию деструктивным акциям России.

"У врага нет ни единого шанса расшатать как никогда объединенное Закарпатье!", - резюмировал руководитель ОВА.

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