Целями вражеских ракет и беспилотников были объекты критической инфраструктуры.

В ночь на воскресенье, 24 марта, российские оккупанты запустили по Львовской области около 20 ракет и 7 "шахедов". Есть попадания.

Как сообщают мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, РФ нацеливалась на объекты критической инфраструктуры.

"Предварительно известно, что на наш регион летело около 20 ракет и 7 шахедов. Цель - объекты критической инфраструктуры. Во Львове прилетов не зафиксировано. Известно об обстрелах на Львовщине", - отметил Садовый, добавив, что силы ПВО - титаны.

Зато Козицкий отметил, что в результате массированной атаки на область есть попадания. На месте вспыхнул пожар.

"Ночью вражеские "шахеды" и ракеты атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области. Возник пожар. На месте работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало", - отметил Козицкий.

Ракетная атака на Украину 24 марта

В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг осуществил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В результате третьего массированного ракетного удара по Украине за последние четверо суток пострадал Киев. По данным местных властей, в Киеве обошлось без пострадавших и разрушений. Зафиксировали падение обломков в лесном массиве Деснянского района. На месте работают экстренные службы.

Также упали обломки в Шевченковском районе на территорию парковой зоны и на территорию жилой застройки. Зафиксировано повреждение фасада многоэтажного жилого дома, но возгорания не произошло.

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