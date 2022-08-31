РФ не может до конца сформировать резервы и укомплектовать их, поэтому бросает на фронт то, что удалось собрать.

Российская Федерация испытывает проблемы с формированием резервов и материальным обеспечением новых подразделений. Однако ситуация на фронте развивается стремительно, и оккупанты подтягивают те подкрепления, которые удалось собрать.

Таким мнением поделился военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

В ответе о влиянии будущих похолоданий на интенсивность боевых действий аналитик заявил: "Пока что погодные условия будут не сильно влиять на активность боевых действий. Вот когда начнутся ночные заморозки, вот тогда да. И когда начнется период осенних дождей, начнется распутица. Здесь темпы ведения боевых действий могут быть снижены из-за холодов и самой распутицы".

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Затем эксперт рассказал, что есть вероятность роста интенсивности сражений в ближайшую неделю. Это связано с отправкой Третьего армейского корпуса РФ на войну в Украину.

"Российская Федерация перетягивает на нашу территорию Третий армейский корпус, резервный, который они там пытаются сформировать. Проблемы, видимо, с комплектованием очень плохие и с формированием резервов, поэтому они, не дожидаясь полного формирования корпуса, тянут его в Украину. И насколько я понимаю, они тянут его не в одно место, они разрывают его по частям. Для нас это хорошо: нет концентрации усилий", — добавил Жданов.

Однако эксперт предупредил, что с резервами РФ придется считаться. Все же они оснащены бронетехникой и танками, поэтому смогут создать определенное давление. По мнению Жданова, Третий армейский корпус перебросят на Донецкое и Южнобугское направления. Но на втором возникнут трудности с переправкой техники.

Напомним, в четверг, 27 августа, расследователи из Conflict Intelligence Team сообщили о переброске Третьего армейского корпуса в Украину или как минимум его боеготовой части. По данным CIT, группировка "относительно хорошо укомплектована техникой, однако добровольцы не отличаются боевым духом, дисциплиной и стремлением овладеть выданной им новой техникой".

В американском Институте изучения войны считают, что корпус перебросят на Донецкое и Херсонское направления для восстановления наступательного потенциала оккупантов.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что группировка существенно не повлияет на фронтовую ситуацию. А военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко выразил сомнения насчет укомплектованности подразделения техникой.

В последних сводках Генштаба ВСУ упоминается перегруппировка подразделений Третьего армейского корпуса РФ на Запорожском направлении. То есть определенные резервные части подразделения уже переброшены в Украину.

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