После ракетных ударов с территории РФ есть угроза возникновения пожара.

В селах вблизи Прилук на Черниговщине через ракетные удары объявлена эвакуация.

Об этом УНИАН сообщил директор департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергей Болдырев.

По его информации, планируется эвакуировать жителей сел вблизи Прилук – Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец.

В результате ракетных ударов есть угроза возникновения и распространения крупного пожара – сказал Болдырев.

Он уточнил, что в этих населенных пунктах до войны проживали до 1400 человек. Сейчас – значительно меньше. Эвакуировать намерены ориентировочно 1000 местных жителей.

Россия обстреляла Прилуки: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня в 13:15 враг нанес ракетный удар по Прилуках Черниговской области. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. С начала полномасштабной войны город обстреляли впервые.

Оперативное командование "Север" уточнило, что, предварительно, потерь личного состава нет. Информация уточняется.

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