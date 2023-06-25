Известно, что наемники ЧВК покинули ростовский аэродром, Воронежскую и Липецкую области.

В сети продолжают публиковать видео с отходом наемников ЧВК "Вагнер" из областей РФ.

Сообщается, что "вагнеровцы" покинули ростовский аэродром, Воронежскую и Липецкую области.

"Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона. МЧС сообщает, региональный оперштаб подтверждает - ограничения сняты, Липецкая область вернулась к нормальной жизни", - сообщают российские власти.

Мятеж ЧВК "Вагнер" - Пригожин развернул войска

Напомним, как сообщалось ранее, вечером 24 июня пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным достигнута договоренность, согласно которой Уголовное дело о вооруженном мятеже будет прекращено, наемники ЧВК "Вагнер" уйдут в свои полевые лагеря, а сам Пригожин уедет в Беларусь:

"Была высшая цель избежать кровопролития и внутренней конфронтации… Власти не будут преследовать тех "вагнеровцев", которые приняли участие в мятеже, учитывая их фронтовые заслуги".

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