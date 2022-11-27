Разрушено до 10 зданий частного сектора, повреждено - более 20.

13 пострадавших, среди них - подросток. По мирному Днепру накануне попали две российские ракеты. Одна - в частный сектор, десяток домов сровняла с землей, остальные - повредила. Вторая - попала в складское помещение, нанеся серьезные разрушения.

Как говорится в сюжете ТСН, целый день спасатели разбирали завалы. Житель Днепра Владислав рассказал, что был на работе, когда узнал о "прилете" рядом с его домом. Бросился домой, потому что там находилась жена. Последней пришлось выпрыгивать со второго этажа, сейчас она, по словам мужа, находится в больнице.

Елена рассказывает, что в результате удара РФ сгорел родительский дом, где был родной каждый уголок. "Я шокирована, я хожу плачу", — рассказывает женщина и не может сдержать слез.

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Лидия Викторовна переезжает к племяннице из-за атаки России - в ее доме нет ни окон, ни потолка. Она признается, что только вчера радовалась тому, что появился свет и тепло.

Россия атаковала Днепр ракетами 26 ноября

В субботу, 26 ноября, в Днепре прогремели мощные взрывы. Россия нанесла ракетный удар по городу.

Сообщалось о 13 пострадавших, четыре человека были госпитализированы. Одна женщина находилась в тяжелом состоянии. Зеленский прокомментировал ракетный удар России по Днепру. Он подчеркнул, что Россия будет отвечать за все страдания украинцев.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил 27 ноября, что под завалами нашли тело человека.

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