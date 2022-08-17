Сегодня российские оккупанты обстреляли восемь общин Сумщины, зафиксировано 176 "прилетов".
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Враг продолжает обстреливать приграничье Сумщины. Сегодня россияне совершили 15 обстрелов 8 общин области − Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской и Бурынской. Зафиксировано 176 прилетов", - отметил он.
По словам Живицкого, жертв в результате обстрелов нет, однако есть разрушения.
"Во время обстрела с. Студенок Эсманьской территориальной общины в 11.35 из ствольной артиллерии повреждены окна в помещениях школы, Дома культуры. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей. Вечером, после 18 часов артобстрел со стороны России повторился. Загорелся дом", - рассказал председатель ОВА.
Напомним, в Сумской области в системе наблюдения за врагом "Щит-Фантом" уже установлено более 50 видеокамер, переданы четыре спецавто и работают ситуационные центры.