Жертв в результате обстров нет, однако есть разрушения.

Сегодня российские оккупанты обстреляли восемь общин Сумщины, зафиксировано 176 "прилетов".

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Враг продолжает обстреливать приграничье Сумщины. Сегодня россияне совершили 15 обстрелов 8 общин области − Белопольской, Великописаревской, Эсманской, Краснопольской, Юнаковской, Миропольской, Шалыгинской и Бурынской. Зафиксировано 176 прилетов", - отметил он.

По словам Живицкого, жертв в результате обстрелов нет, однако есть разрушения.

"Во время обстрела с. Студенок Эсманьской территориальной общины в 11.35 из ствольной артиллерии повреждены окна в помещениях школы, Дома культуры. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и заборы мирных жителей. Вечером, после 18 часов артобстрел со стороны России повторился. Загорелся дом", - рассказал председатель ОВА.

Напомним, в Сумской области в системе наблюдения за врагом "Щит-Фантом" уже установлено более 50 видеокамер, переданы четыре спецавто и работают ситуационные центры.

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