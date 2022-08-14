В частности вечером враг обстрелял Белопольскую и Эсманскую общины - около "70 прилетов".

Сегодня за день россияне совершили 11 обстрелов 4 приграничных общин Сумской области - Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Хотиньской. Зафиксировано более 110 "прилетов".

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Россияне в течение дня обстреливали юношескую общину. Задействовали минометы и САУ. Повреждена крыша зернохранилища ЧАО "Искра", частное хозяйственное сооружение, окна частного дома. Всего около 50 прилетов.

Из ствольной артиллерии враг стрелял по Хотинской общине − 12 прилетов.

"Белопольская община: с 13.25 были очереди с АК, ПК и взрывы гранат возле государственной границы. А с 17.50 был артобстрел территории общины − 16 прилетов. Кроме того, с 18.25 состоялся минометный обстрел по территории общины − всего 24 прилеты из миномета в разных населенных пунктах. Эсманская община: с 18.20 продолжался минометный обстрел − 31 прилет", - сообщил Живицкий.

Как сообщал УНИАН, во второй половине дня Живицкий сообщил, что в результате обстрелов приграничья Сумщины повреждены частные дома, зафиксировано около 50 "прилетов".

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