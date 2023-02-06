Сергей Гайдай отметил, что оккупанты стягивают технику на Донбасс.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай спрогнозировал возможное новое наступление российской армии. Он отметил, что это может произойти в любой день после 15 февраля.

"В принципе после 15 февраля можно ожидать в любое время", - заявил глава Луганской ОВА в эфире телеканала Belsat.

Он указал, что россияне стягивают все больше и больше техники в Луганскую и Донецкую область. По его словам, часть техники оккупанты прячут в лесопосадках, частично зарывают, а также строят укрепительные рубежи для наступления.

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Кроме того, Гайдай рассказал, что россияне стали экономнее использовать боекомплект, что также может говорить о подготовке к наступлению. Также он напомнил, что подходят к концу двухмесячные учения мобилизованных, а для их переброски в Украину понадобиться около 10 дней.

Новое наступление России - что известно

Разговоры о подготовке в России нового масштабного наступления на Украину идут уже не первый день. При этом в ГУР Минобороны считают, что обострение на фронте возможно в феврале-марте, а главная задача руководителя Генштаба РФ Валерия Герасимова - захватить Донбасс до марта.

В свою очередь аналитики Института изучения войны считают, что Кремль переоценивает возможности своей армии в рамках нового наступления.

Также министр обороны Алексей Резников считает, что на возможное наступление россиян можно ожидать в феврале - с точки зрения символизма.

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