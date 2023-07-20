Россия уже установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

Белый дом предупреждает, что Россия может расширить свои цели в отношении украинских зерновых объектов, включив в них нападения на гражданские суда в Черном море. Об этом сообщает Reuters.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил, что власти США располагают информацией о том, что Россия установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

"Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать любые нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину",- сказал он.

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Он напомнил, что Россия угрожает атаковать любые суда, следующие по Черному морю в порты Украины.

"Помимо этих скоординированных действий в Черном море, мы уже наблюдали, что 18 и 19 июля Россия обстреляла украинские экспортные зерновые порты в Одессе с помощью ракет и беспилотников. Это привело к разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры и уничтожению 60000 тонн зерна", - добавил Ходж.

Срыв "зерновой сделки" Россией - детали

Россия вышла из "зернового соглашения" в одностороннем порядке. Президент Украины Владимир Зеленский высказывался за продолжение экспорта сельхозпродукции без участия России.

После этого РФ атаковала портовую инфраструктуру Украины, уничтожив 60 тыс. тонн зерна, которые предназначались для отправки в Китай.

Позднее Минобороны страны-террориста заявило, что с 20 июля все суда в Черном море, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

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