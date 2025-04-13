Российские оккупационные войска имеют достаточно сил для того, чтобы попытаться повторить операцию, подобную той, что происходила в мае 2024 года на Харьковщине. Такое заявление сделал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко.
"Они то к нам кого-то перебрасывают, то от нас кого-то перебрасывают. Потому что ситуация на фронте, если брать всю линию соприкосновения в целом, довольно динамичная, и враг на нее так же, как и мы, оперативно реагирует. Перебрасывает силы свои", – отметил он в эфире телеканала "Мы – Украина".
Даниленко акцентировал, что несмотря на ротацию, которая происходит у врага, его присутствие на направлении – что в живой силе, что в технике – сохраняется довольно высоким.
"Достаточно в принципе для того, чтобы попытаться повторить майскую операцию прошлого года, когда началась новая активная фаза боевых действий на севере Харьковщины. Спецназовцы ГРУ, диверсионно-разведывательные группы, танки у нас есть вражеские на направлении. Хватает всего. Расслабляться нельзя, контролируем ситуацию", – констатировал он.
Война в Украине: сиутация на фронте
В районе Торецка Донецкой области увеличилось количество российских штурмов. Как рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий, ситуация там тяжелая, идут уличные бои. Он добавил, что украинские войска присутствуют в городе, но сил врага там больше.
Тем временем на Сумщине Россия пытается создать "серую зону". Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что россияне используют там тактику штурмов малыми группами.