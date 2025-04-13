Несмотря на ротацию, которая происходит у врага, его присутствие на направлении остается высоким.

Российские оккупационные войска имеют достаточно сил для того, чтобы попытаться повторить операцию, подобную той, что происходила в мае 2024 года на Харьковщине. Такое заявление сделал начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко.

"Они то к нам кого-то перебрасывают, то от нас кого-то перебрасывают. Потому что ситуация на фронте, если брать всю линию соприкосновения в целом, довольно динамичная, и враг на нее так же, как и мы, оперативно реагирует. Перебрасывает силы свои", – отметил он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Даниленко акцентировал, что несмотря на ротацию, которая происходит у врага, его присутствие на направлении – что в живой силе, что в технике – сохраняется довольно высоким.

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"Достаточно в принципе для того, чтобы попытаться повторить майскую операцию прошлого года, когда началась новая активная фаза боевых действий на севере Харьковщины. Спецназовцы ГРУ, диверсионно-разведывательные группы, танки у нас есть вражеские на направлении. Хватает всего. Расслабляться нельзя, контролируем ситуацию", – констатировал он.

Война в Украине: сиутация на фронте

В районе Торецка Донецкой области увеличилось количество российских штурмов. Как рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий, ситуация там тяжелая, идут уличные бои. Он добавил, что украинские войска присутствуют в городе, но сил врага там больше.

Тем временем на Сумщине Россия пытается создать "серую зону". Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что россияне используют там тактику штурмов малыми группами.

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