Также россияне пытаются подорвать волю Запада к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению.

Российская Федерация использует АЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Кроме того, оккупанты активно пытаются подорвать волю Запада к оказанию военной поддержки украинскому контрнаступлению и использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударам по русскому силе и технике.

Как отмечают аналитики ISW, россияне провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к востоку и югу от Бахмута.

Также оккупанты провели серию наземных атак, пытаясь прорвать украинские оборонительные рубежи на север, запад и юг от Донецка.

На юге русские оборонялись. Наступательных атак не велось.

Отдельно ISW замечает, что деятельность украинских партизан и гражданское сопротивление разочаровывают оккупантов.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилеты" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором находится ядерный реактор. Захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси предупредил об угрозе ядерной катастрофы из-за обстрела Запорожской атомной электростанции.

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