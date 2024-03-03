РФ пытается достичь как можно больших результатов накануне своих "выборов", поделился руководитель пресс-службы ОСГВ "Хортица".

Полномасштабная война в Украине против России продолжается, и противник перебрасывает силы на часть войск с Купянского направления в район населенных пунктов Терны и Ямполовка.

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Илья Евлаш. "Враг хочет захватить этот плацдарм с дальнейшим продвижением на Лиман. Если смотреть комплексно, то враг пытается сунуться через Часов Яр к Константиновке с выходом на Краматорско-Славянскую конгломерацию. И с северного фланга через Терны, Ямполовку и Лиман в направлении Славянска", - рассказал он.

Представитель ОСГВ "Хортица" объяснил, что таким образом РФ хочет окружить Славянск и Краматорск для дальнейшего захвата этих городов. "Эта тактика не новая, враг ее уже пытался ее использовать и раньше - брать населенные пункты в тиски, но сейчас враг наталкивается на яростное сопротивление наших защитников. Тем более сейчас погода достаточно неблагоприятная для наступательных действий, поскольку техника застревает в грязи, поэтому у нас есть время на подготовку", - сказал Евлаш.

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Спикер добавил, что оккупанты сейчас применяют все силы и средства, чтобы продемонстрировать максимальные результаты к "выборам" в РФ. Евлаш также отметил, что на фоне массового уничтожения российской авиации, враг начал меньше использовать самолеты на фронте.

"Враг почувствовал этот мощный, болезненный удар по своей авиации. Однако, к сожалению, у врага есть много еще самолетов, которые они могут использовать. Я считаю, что сейчас они обдумывают, как можно изменить тактику, поскольку 10 Су за 10 дней - это очень ощутимые потери. Поскольку самолеты - это высокотехнологичное произведение военного вооружения. Даже при условии доминации врага в воздухе и в количестве этих летающих средств он не может себе позволить ежедневно терять по одному или даже несколько самолетов", - подчеркнул Евлаш.

Важные последние новости Украины - война сегодня в центре внимания

Ранее стало известно, что оккупационные войска РФ решили отказаться от штурмов в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, поскольку получили там значительное сопротивление от Сил обороны Украины.

Сложной остается и ситуация на юге - в ВСУ сообщали, что там РФ не оставляет попыток ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу Херсонской области.

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