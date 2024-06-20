Захватчики не оставляют намерений оккупировать дополнительные территории или же закрепиться на уже захваченных.

Виталий Литвин, офицер отделения разведки бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины, отмечает, что российские оккупанты хотят перебросить в Харьковскую область дополнительные подразделения - морскую пехоту.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, корректируют ли россияне свою тактику на Харьковском направлении. Литвин отметил, что враг постоянно корректирует свою тактику ведения боевых действий. Враг хочет "перебросить еще дополнительные силы, а именно морскую пехоту на те направления", и не оставляет намерений оккупировать дополнительные территории или же закрепиться и удержать те территории, которые уже захватил.

"Сейчас на том направлении находятся как Десантно-штурмовые войска Российской Федерации, так и мотострелковые полки. Также, видите, они еще хотят применить туда дополнительные подразделения своих специалистов - это именно морскую пехоту. То есть враг не оставляет этого и хочет использовать, возможно, какую-то новейшую тактику морской пехоты именно у нас на Харьковщине", - сказал он.

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Военнослужащий также отметил, что враг на этом направлении хочет применить "подразделения Кадырова". В то же время, по его словам, это в основном свидетельствует о низком морально-психологическом состоянии сил врага, ведь "эти подразделения применяются в основном для контроля основных войск Российской Федерации, у которых очень низкое морально-психологическое состояние, чтобы просто их коллеги, наш враг, просто не оставлял позиции, не убегал с тех позиций, а кадыровцы их контролировали".

Война в Украине - ситуация в Харьковской области

Ранее заместитель командира батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич отметил, что на Харьковском направлении враг пытается удержать ту небольшую территорию, которую ему удалось захватить, усиливают свой контингент.

По его словам, в районе Стрелечье зашла другая группировка врага. "Я не знаю, откуда они приехали, но там также морпехи", - отметил он и сообщил, что количество личного состава врагом поддерживается постоянным.

Согласно разведывательным данным, российские оккупационные войска стремятся создать 20-километровую зону в Харьковской области, чтобы сделать невозможным наступление украинских подразделений на Белгородскую и соседние области. Однако это не означает, что враг не пойдет дальше.

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