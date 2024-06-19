На Харьковском направлении враг пытается удержать ту небольшую территорию, которую ему удалось захватить, усиливают свой контингент. Об этом сказал заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич в эфире КИЕВ24.
По его словам, в районе Стрелечье зашла другая группировка врага. "Я не знаю откуда они приехали, но там также морпехи", - отметил он.
Маляревич сообщил, что количество личного состава врагом поддерживается постоянное.
"Они усиливают свой контингент, потому что понимают, что могут потерять то, что захватили. Для них это недопустимо, потому что у них были другие планы. В их планах было - минимум Липцы, а сейчас они пытаются удержать территорию, которую они захватили", - сказал он.
Военный добавил, что противник контролирует небольшую территорию, которая сейчас очень насыщена войсками и дронами.
"Меньше техники, потому что там, где дроны, то там техники не много", - отмечает Маляревич.
Война в Украине - ситуация в Харьковской области
Как сообщал УНИАН, согласно разведывательным данным, российские оккупационные войска стремятся создать 20-километровую зону в Харьковской области, чтобы сделать невозможным наступление украинских подразделений на Белгородскую и соседние области. Однако это не означает, что враг не пойдет дальше.
Комбат 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук отмечал, если враг не почувствует сопротивления, то дойдет до Днепра и дальше.
По его мнению, сейчас нет угрозы наступления российской армии непосредственно на Харьков, однако она существует в ближайшей перспективе.