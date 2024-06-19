Враг пытается удержать небольшую территорию, которую захватил

На Харьковском направлении враг пытается удержать ту небольшую территорию, которую ему удалось захватить, усиливают свой контингент. Об этом сказал заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич в эфире КИЕВ24.

По его словам, в районе Стрелечье зашла другая группировка врага. "Я не знаю откуда они приехали, но там также морпехи", - отметил он.

Маляревич сообщил, что количество личного состава врагом поддерживается постоянное.

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"Они усиливают свой контингент, потому что понимают, что могут потерять то, что захватили. Для них это недопустимо, потому что у них были другие планы. В их планах было - минимум Липцы, а сейчас они пытаются удержать территорию, которую они захватили", - сказал он.

Военный добавил, что противник контролирует небольшую территорию, которая сейчас очень насыщена войсками и дронами.

"Меньше техники, потому что там, где дроны, то там техники не много", - отмечает Маляревич.

Война в Украине - ситуация в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, согласно разведывательным данным, российские оккупационные войска стремятся создать 20-километровую зону в Харьковской области, чтобы сделать невозможным наступление украинских подразделений на Белгородскую и соседние области. Однако это не означает, что враг не пойдет дальше.

Комбат 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук отмечал, если враг не почувствует сопротивления, то дойдет до Днепра и дальше.

По его мнению, сейчас нет угрозы наступления российской армии непосредственно на Харьков, однако она существует в ближайшей перспективе.

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