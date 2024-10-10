Аналитик не исключает, что россияне могут пускать ракеты за Беларусью, из России, но они будут пролетать через беларускую территорию.

Авиационный эксперт Константин Криволап утверждает, что у России после поражения нашими дронами авиабазы "Саваслейка" осталось три самолета МиГ-31К, которые могут пускать аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Он обратил внимание на то, что после авиабазы не было ни одной атаки, в которой было бы выпущено более трех "Кинжалов" и взлетали больше, чем три МиГ-31К.

"А то что, они полетели в Мачулищи (аэродром недалеко от Минска в Беларуси), то не думаю, что эти самолеты могут там базироваться. Там и беларусам это не надо, вот принять и отправить - пожалуйста, а выполнять какие-то действия, то они не очень бы хотели. Хотя Лукашенко и бряцает тем, что у него есть какое-то ядерное оружие, но к управлению им он отношения не имеет", - рассказал аналитик в эфире Еспресо.

Видео дня

Он убежден, что прилет двух МиГ-31К в Беларусь - показательное выступление, чтобы продемонстрировать, что есть и такие возможности на беларуской территории. Однако, по его мнению, россияне не будут рисковать этими самолетами.

Криволап считает очень важным вопросом то, можем ли мы перехватывать над Киевом ракеты, которые пускает МиГ-31К. Он пояснил:

"Фактически мы перекрываем те ракурсы и те азимуты, с которых эти самолеты могут бить. Однако пуски могут быть ближе к Беларуси, локально там, где "Три сестры" (монумент на границе границ Беларуси, России и Украины), то есть попытаться войти в эту дырочку".

Эксперт не исключает, что россияне могут пускать ракеты за Беларусью, из России, но они будут пролетать через беларускую территорию.

"Надо будет это понимать, и здесь вопрос - отношений Беларуси и России, а также к нашим партнерам, потому что ракеты будут быстрее приближаться к тому же самому Староконстантинову. Нехорошая ситуация", - добавил Криволап.

Российские МиГ-31К в Беларуси - мнение эксперта

Передислокацию в Беларусь отдельных российских МиГов, которые являются носителями "Кинжалов", можно объяснить тем, что страна-агрессор пытается сейчас таким образом давить на мировое сообщество. Таким мнением поделился авиационный эксперт, заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

"Россия поднимает ставки с учетом того, что мы выносим на территории РФ их стратегические запасы оружия для ведения войны. То есть после Торопца был выход и заявление Путина по изменению ядерной доктрины. Но мы дальше выносим основные склады", - пояснил он.

Вас также могут заинтересовать новости: