Оккупанты запустили по Украине 42 воздушные цели.

В ночь на 4 сентября российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине с применением ракет воздушного и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа "Shahed".

Как сообщили в Воздушных силах, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 42 воздушных целей:

2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области РФ;

2 крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

6 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области - РФ;

3 крылатые ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;

29 ударных БпЛА "Shahed-131/136 (районы пусков Курской области РФ).

"К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей: 4 крылатые ракеты Х-101, 3 крылатые ракеты "Искандер-К", 22 ударные БпЛА "Shahed-131/136", - добавили в Воздушных силах.

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Там также указали, что шесть ударных БПЛА локально потеряно - вероятно они были подавлены РЭБ. Еще один - улетел в Беларусь.

Противовоздушная оборона работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

Российский удар по Украине

Одной из целей российской атаки этой ночью стал Львов. По состоянию на 9 утра в результате атаки оккупантов погибли по меньшей мере 9 человек, среди них есть дети.

На удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что в результате российской атаки во Львове повреждены обычные жилые дома, школы, медицинские учреждения.

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