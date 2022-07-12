Подготовка к присоединению захваченных земель ведется на всех уровнях.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не смогла оккупировать всю Украину и поэтому готовится к присоединению уже захваченных земель.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона единых новостей.

По словам Скибицкого, власти Кремля готовятся к присоединению оккупированных территорий в политическом, экономическом и территориальном плане. Как все будет происходить - станет виднее ближе к осени, ведь 11 сентября в РФ пройдет единый день голосования.

"Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во-вторых, мы четко видим и имеем информацию о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией", - добавил представитель разведки.

Он отметил, что те мероприятия, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерной подготовке к так называемым референдумам. Помимо этого в самой РФ готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства по интеграции или присоединению территории.

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай спрогнозировал, как Путин может использовать контрнаступление ВСУ на захваченные территории для объявления войны Украине.

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