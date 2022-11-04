Россияне реализуют стратегию Путина не планово, оставляя Украине время на ремонт и поставки запчастей.

Стратегия Путина по уничтожению украинской энергосистемы оказалась заведомо провальной. Вместе с тем еще следует ждать новых ударов до 14-15 ноября - в районе атомных объектов.

На сегодня у России всего 13% "Искандеров", около 45% запаса авиационных бомб типа Х-101, Х-55 и 35% "Калибров", отметил советник ОП Алексей Арестович в эфире Юлии Латыниной: "У них (россиян - УНИАН) на 10 залпов таких ракет осталось, а дальше уже все. Да, можно запустить эти десять залпов, украинцы посбивают от 60 до 90% в каждом залпе".

Положить энергетику не удасться, подчеркнул Арестович. По его словам, даже войска НАТО в 1999 году с явным преимуществом по вооружению не смогли обрушить промышленность Югославии, где ППО вообще не было.

Арестович спрогнозировал, куда Россия попытается ударить в следующий раз.

"Заметьте, вот они били по ТЭЦ - не положили, второй раз - по каскадам гидроэлектросооружений - не положили. Следующий удар - куда-то по району объёктов атомной промышленности, скорее по подстанциям, ясно что по АЭС они бить не будут", - отметил советник ОП.

Россияне реализуют стратегию Путина не планово, оставляя Украине время на ремонт и поставки запчастей.

Арестович считает, что массированные удары по критической инфраструктуре Россия будет осуществлять до начала саммита "Большой двадцатки".

"То есть, они совместили плановую цель по просадке нашей энергетики с медийным поводом "необходимостью ответить" за Севастополь. Вы чувствуете, насколько это слабая стратегия? Они даже планово не могут реализовать обрушение нашей энергосистемы. У них настолько мало ресурсов, что они вынуждены совмещать это еще с медийными поводами. Это дорога в никуда и будет длиться, по моим ощущениям, до начала саммита "двадцатки" 15-16 ноября. Им нужно надуть по-максимуму щеки", - объяснил Арестович.

Ни одна военная операция не может реализоваться с успехом, когда у тебя в среднем 70% средств поражения поражается при каждом залпе, подчеркнул Арестович.

"Ты выпускаешь на 300 миллионов ракет, из них на 270 миллионов сбивают. Результаты ничтожнейшие. Да, они поражают энергосистему. Да, мы сидим без света 6 часов. Еще сделают таких 7-10 залпов - мы будем сидеть без света 8 часов, но совсем без света не останемся, будем еще злее", - сказал он.

Массированные обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, армия РФ систематически наносит массированные ракетные и авиационные удары по энергетическим объектам Украины.

В результате этого разрушена треть электростанций, серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры.

В Украине начались отключения света, украинцев просят экономить электроэнергию, особенно в самые пиковые для энергосистемы часы.

Власти уже договорились с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во время визита в Киев сообщила, что Евросоюз готов поставлять Украине электроэнергию в случае дефицита.

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