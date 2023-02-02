Чтобы накопить потенциальный ресурс в 200 тысяч мобилизованных, необходим период в 4 месяца, 500 тысяч - 10 месяцев, отмечает эксперт.

Россия не может в такой сжатый срок накопить существенные силы в 500 тысяч мобилизованных, чем пугают кремлевские пропагандисты, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

Коваленко напомнил, что в рамках подготовки к вторжению 24 февраля 2022 года Кремль абсолютно нескрытно перебрасывал ВС РФ численностью в 180 тысяч военных к границам Украины с октября 2021 года, развернув переброску ещё зимой 2021-го.

"Возникает вполне уместный вопрос. Возможно ли разместить у границ с Украиной совершенно незаметно 200 тыс, 500 тысяч или миллион сил и соответствующих средств? Нет. Кроме того, мобилизационный потенциал РФ не способен накопить такую численность в предельно сжатые сроки", - пишет Коваленко.

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Чтобы накопить потенциальный ресурс в 200 тысяч, необходим период в 4 месяца, 500 тысяч - 10 месяцев. И это в идеале, отмечает обозреватель.

"В свою очередь, нынешний показатель мобилизации по РФ намного ниже планки в 100 тысяч, а самые высокие показатели были в октябре 2022-го. То есть, мобилизация продолжается, но не настолько активно и интенсивно, чтобы превышать потребность 50 тысяч в месяц", - отмечает Коваленко.

Вместе с тем обозреватель согласился, что Россия готовится наступать: "Тем более, что их фанатичное желание продвигаться на Угледар, выйти из оков в районе Кременной, намекают на широкий охват на Донбасском плацдарме".

"Этот план видится несколько шизофреничным, ведь не имея достаточного количества техники, артиллерии, обеспечения подразделений БК и поддержки артиллерии, совершать такое наступление - самоубийство. Но шизофреники, на то и шизофреники, чтобы не дружить со здравым смыслом", - добавил Коваленко.

И именно эта активность и станет тем самым большим наступлением России, считает Коваленко: "Это наступление имеет все шансы захлебнуться в зачатке. Особенно, если на ряде локаций инициативу перехватят ВСУ и кардинально нарушат планы россиян".

Россия готовит наступление – что известно

По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия может приурочить новое масштабное наступление к годовщине вторжения в Украину – 24 февраля.

Он добавил, что, по оценке министерства, в распоряжении России сейчас больше 300 тысяч мобилизованных.

Вместе с тем враг ведет активную разведку в целях подготовки для наступления на востоке Украины.

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что РФ спешит начать новое наступление, чтобы успеть до начала поставок западной техники украинской армии.

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