Украине очень нужны ПВО и определенные авиационные комплексы, в частности вертолеты Apache и Black Hawk.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал, связаны ли массированные атаки РФ на Украину со страхом врага перед истребителями F-16, которые должны получить ВСУ. Речь идет о новых воздушных ударах дронами и ракетами, которые начались примерно две недели назад с использованием новой тактики.

"Россия хочет нанести нам как можно больше вреда. Связано ли это с F-16? Не знаю... Думаю, не в том дело. Каждая ракета нацелена непосредственно на цель, которую ей нанесли еще на старте наземного, воздушного или морского базирования. Каждый ли дрон... Иногда это затрагивает некоторые объекты. К счастью мы видим, что противовоздушная оборона работает", - сказал Игнат.

Он добавил, что сейчас российские ракеты "не те, что были вчера" и, возможно, это связано, в том числе с худшим качеством производства, на которое влияют западные санкции.

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"Худшее качество - это не 100-процентная информация, но есть определенные аспекты, которые на это указывают. И плюс активное противодействие Сил обороны", - говорит Игнат.

По его словам, большое значение имеет работа современных средств противоэлектронной борьбы и тому подобное. Поэтому Украине нужно сосредоточиться на том, чтобы партнеры предоставили в качестве помощи различные средства, включая ПВО, артиллерию и определенные авиационные комплексы. Речь может идти об ударных вертолетах Apache и Black Hawk, которые могли бы существенно усилить украинскую авиацию. "Наша главная цель - все еще F-16, они нужны, чтобы завоевать преимущество в воздухе, на линии фронта, на оккупированной территории, чтобы уже потом военная авиация и наши штурмовики могли наносить удары по противнику с воздуха и с земли", - подчеркнул Игнат.

Армия РФ начала новую серию массированных ударов по Украине

С 29 декабря 2023 года армия РФ наносит по Украине массированные атаки с воздуха дронами и ракетами, нанося разрушения и приводя к жертвам среди гражданского населения. По словам специалистов, враг изменил тактику своих ударов.

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат прокомментировал ситуацию, во время которой Польша на фоне обстрелов Украины Россией 2 января поднимала в воздух свои военные самолеты.

По мнению Игната, страны-соседки, видимо, почувствовали "запах войны" и понимают, что угроза есть и на нее надо соответственно реагировать. Сейчас каждая страна усиливается, пытаясь получить перспективные системы противовоздушной обороны, другое вооружение, в том числе и авиационные комплексы.

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