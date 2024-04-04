Сейчас эксперты по технологии машинного зрения ищут наиболее эффективные и дешевые решения.

Россияне начали добавлять на свои FPV-дроны машинное зрение, используя готовые дешевые решения. Об этом рассказал основатель и командир подразделения "Птахи Мадяра" Роберт Бровди.

Эксперт показал российской FPV-дрон с системой машинного зрения, оснащенный мини-компьютером, который устанавливают в виде дополнительного оснащения и подключают к камере БПЛА. Такое решение позволяет захватывать объект после того, как его зафиксирует оператор. Стоимость модернизации составляет всего 120-150 долл.

Как оказалось, россияне использовали одноплатный компьютер серии Orange Pi. В версии Orange Pi 5 4G он оснащен 8-ядерным процессором на 2,4GHz и 4 Gb оперативной памяти LPDDR4 SDRAM. Компьютер обеспечен широким количеством портов. Еще одним преимуществом является малая потребность в питании.

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Чтобы передавать изображение с аналоговой камеры к компьютеру используют готовый программно-аппаратный конвертер. Кроме того, полученную версию Orange Pi обеспечили функционалом инициации боевой части.

Хотя машинное зрение поднимает цену FPV-дронов, в конечном счете они могут оказаться дешевле обычных БПЛА, ведь для поражения одной цели надо будет меньше дронов. Напомним, ранее такое решение начали использовать и украинские военные.

Россияне создают компьютер для своих БПЛА

Россия прилагает много усилий, чтобы оказаться первой в новой технологической гонке. В конце марта стало известно, что российские инженеры активно работают над компьютером для дронов с машинным зрением.

Впрочем, назвать его "российским" можно будет лишь условно: украинские эксперты проанализировали разработку и пришли к выводу, что в ее основе находятся импортные компоненты, в частности, китайский процессор Allwinner H616.

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