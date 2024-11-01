Там отметили, что при расформировании подразделения контракты с добровольцами автоматически прекращаются.

Командующий Сил территориальной обороны (ТрО) получил расширенные полномочия по управлению добровольческими формированиями территориальных общин (ДФТО).

Как пояснили в Минобороны, теперь, согласно изменениям в Положении о добровольческих формированиях территориальных общин, командующий Сил ТрО может расформировать добровольческое формирование в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им задач территориальной обороны. "Основанием для такого решения является рапорт или сообщение должностного лица ВСУ или заявление командира формирования", - пояснили в Минобороны.

"Также обновленное Положение определяет, что командир ДФТО может подать заявление о расформировании только в случае невозможности обеспечить проведение правомочных сборов формирования", - добавили в ведомстве.

Видео дня

Там отметили, что при расформировании подразделения контракты с добровольцами автоматически прекращаются, а их удостоверения передаются в орган местного самоуправления для уничтожения.

Добровольческие формирования в Украине

Сегодня Кабинет министров расширил перечень причин для расформирования добровольческих формирований территориальных общин.

По словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, во исполнение требований закона "Об основах национального сопротивления" были внесены изменения в Положение о добровольческих формированиях территориальных общин.

"Расширены законные основания для расформирования добровольческого формирования и введена процедура изъятия удостоверений добровольца территориальной обороны в случаях расформирования добровольческого формирования и/или прекращения контракта добровольца территориальной обороны", - детализировал Мельничук.

Вас также могут заинтересовать новости: