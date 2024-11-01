Также введена процедура изъятия удостоверений добровольца теробороны.

Кабинет министров принял решение о расширении перечня причин для расформирования добровольческих формирований территориальных общин.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. В частности, по его словам, во исполнение требований закона "Об основах национального сопротивления" внесены изменения в Положение о добровольческих формированиях территориальных общин.

"Расширены законные основания для расформирования добровольческого формирования и введена процедура изъятия удостоверений добровольца территориальной обороны в случаях расформирования добровольческого формирования и/или прекращения контракта добровольца территориальной обороны", - отметил Мельничук.

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25 октября правительство решило, что некоторые сотрудники объектов критической инфраструктуры смогут продлить бронь. "Работники, которые получили статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок...", - говорится на сайте Кабмина.

Отмечается, что благодаря такому решению будет обеспечена стабильная работа стратегически важных отраслей экономики, в частности тех, которые работают на оборону.

В Кабмине добавили, что до 15 ноября будет проводиться аудит предприятий, которые признали критически важными в течение последних четырех месяцев: "Причина аудита - аномальный рост количества критически важных предприятий и количества забронированных работников. Это сделано в интересах усиления обороноспособности государства и для недопущения злоупотреблений".

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