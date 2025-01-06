По состоянию на 19.30 продолжаются жесткие бои в западной части городской застройки.

ВСУ ведут жесткие бои с противником в западной части города Курахово Донецкой области, поэтому о полном контроле российских оккупантов над городом пока речь не идет.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов. Он напомнил, что информация о городских боях была в последней сводке ОСУВ. В случае изменений будет сообщено отдельно:

"В городе продолжается оборона. Да, она жесткая. Да, она сейчас идет в западной части города. Но наши подразделения до сих пор находятся там и до сих пор ведут бой".

По словам спикера, вблизи Покровска россияне пытаются не идти в лобовые атаки, а обходить город "клешнями". Оккупантам это не удается, хотя они и пытаются просачиваться.

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"Если говорить о действительно больших перемещениях, о чем-то, что может непосредственно угрожать городу в ближайшей перспективе, этого мы пока сказать не можем. Хотя они пытаются так или иначе обходить, так или иначе цепляться за отдельные дома в отдельных населенных пунктах", - отметил Трегубов.

Он добавил, что в течение не менее четырех недель Покровское направление остается одним из самых горячих. Войска РФ постоянно пытаются давить, а список населенных пунктов, который они штурмуют, достаточно длинный.

"Да, пытаются (давить, - УНИАН), но уим пока не удается достичь такого успеха, который позволил бы непосредственно угрожать самому Покровску", - подчеркнул спикер.

Ситуация на фронте

Ранее в Центре изучения оккупации сообщили, что оккупанты перебрасывают на Кураховское и Покровское направления до 10 тысяч солдат из резервов.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, полный захват врагом Курахово является лишь вопросом времени. По словам эксперта, российские оккупанты продолжают давление в районе Кураховского выступа, а также расширили зону контроля в районе поселка Шевченко.

В ОСУВ "Хортица" сообщали, что россияне стремятся ослабить логистику ВСУ в районе Покровска, чтобы заставить защитников выйти из города.

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