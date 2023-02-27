Предварительно, 11 этих дронов сбила украинская ПВО.

С ночи до утра 27 февраля российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed".

Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники, сообщает Генштаб ВСУ.

"Ночью, с 23.00 и до утра, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БпЛА типа "Shahed". Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники", - говорится в сообщении.

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Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий рассказал в результате ночных вражеских атак по области один человек погиб и еще четверо получили ранения.

"Ночью рашисты в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Нанесено 3 удара по городу Хмельницкому. По предварительной информации имеем 1 погибшего и 4 раненых. Продолжается тушение пожаров. Пострадали гражданские дома", - написал он.

Ночная атака россиян

Вечером в воскресенье, 26 февраля, воздушную тревогу было объявлено в нескольких областях Украины. Сначала "покраснела" Черниговская область, за ней – Киевская, Полтавская, частично Кировоградская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская и Донецкая области.

БПЛА сбивали в Киевской, Черниговской и Хмельницкой областях.

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