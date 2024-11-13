Эти самолеты задействуют во время массированных ударов по Украине.

Российская Федерация подняла в небо стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, из-за этого существует угроза ракетного обстрела Украины.

В Telegram-канале Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщается, что военные зафиксировали взлет до шести бортов бомбардировщиков из российского Оленегорска, что в Мурманской области:

"Ориентировочно в районе пусковых рубежей ожидаются в 05:00. Об изменении обстановки сообщим дополнительно! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".

Telegram-канал "Николаевский Ванек" пишет, что взлететь могли семь бортов Ту-95МС. Вылет может быть боевым, поэтому он приводит приблизительные расчеты пусков ракет:

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В районе Энгельса бомбардировщики могут оказаться около 05:00 - 05:40. Если пуски будут отсюда, то ракеты в небе Украины стоит ожидать в 05:30 - 06:20. В районе Каспийского моря самолеты будут в 06:30 - 07:00. Тогда ракеты могут войти в наше воздушное пространство около 07:20 - 07:50.

Массированный обстрел Украины

Как известно, Россия не осуществляла массированных обстрелов с 26 августа, когда по территории страны выпустили 127 ракет и 109 ударных дронов.

Эксперты предупреждали, что оккупанты могут накапливать ракеты для новой атаки. Они ежедневно продолжают осуществлять террористические обстрелы городов и поселков, убивая людей.

Напомним, что 11 ноября РФ имитировала массированный обстрел Украины - в небе тогда фиксировали до 13 бомбардировщиков Ту-95МС и три истребителя МиГ-31К.

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