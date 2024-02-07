Утром 7 февраля одна из крылатых ракет РФ приближалась к границе с Польшей.

Имеющиеся на вооружении Польши комплексы ПВО Patriot и истребители F-16 могут сбивать российские ракеты, которые Россия запускает по Украине, заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает "Эспрессо".

Он напомнил, что утром 7 февраля одна из крылатых ракет приближалась к границе с Польшей, затем вернулась на 180 градусов и начала кружить над западной Украиной.

"Для отражения этой потенциальной угрозы Польша поднимала свои истребители F-16. То есть польское руководство сейчас начинает действовать более решительно в таких случаях… Сейчас, как видим, новое польское военное руководство уже более активную и жесткую позицию занимает по предупреждению угрозы для самой Польши", - сказал он.

По словам эксперта, комплексы ПВО Patriot, расположенные в Польше, частично охватывают часть территории Украины, как и истребители F-16 на это способны.

"Но пока что польское руководство выбирает более взвешенную стратегию, чтобы избежать этого момента, что Польша начинает сбивать российские ракеты, и НАТО приближается к прямому противостоянию с Россией", - добавил Згурец.

РФ запустила ракету в сторону Польши

Как писал УНИАН, утром 7 февраля, когда стало известно, что Россия выпустила ракету в сторону границы с Польшей, Польша экстренно подняла свою и союзническую авиацию

"Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны", - говорилось в сообщении Оперативного командования Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: