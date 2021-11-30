Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войсками Крыма.

Следком РФ решил проверить информацию, размещенную в СМИ, о стрельбе украинского журналиста Юрия Бутусова из гаубицы на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил следователям центрального аппарата проверить указанную информацию и оценить действия стрелявшего с точки зрения действующего законодательства", – говорится в сообщении.

При наличии обоснований действиям Бутусова "будет дана правовая оценка в рамках уголовного дела о преступлениях в отношении мирного населения юго-востока Украины".

Что предшествовало

Государственное бюро расследований (ГБР) в рамках начатого уголовного производства проверит законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, которое он выложил в сети.

На ролике он стреляет из "гаубицы Д-20" калибром 152 мм, восклицая: "По оккупантах – огонь". Позже в ГБР добавили, что возбудили уголовное производство не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту.

Уголовное дело открыли после перепалки Бутусова с президентом Владимиром Зеленским на пресс-марафоне 26 ноября. Журналист поинтересовался позицией главы государства относительно опубликованных данных Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Война на востоке Украины

Вооруженный конфликт на Донбассе Россия начала в апреле 2014 года – после оккупации российскими войска Крыма.

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Подконтрольные Кремлю провокаторы начали подстрекать местное население и сами участвовать в пророссийских акциях.

Вскоре управляемые российскими спецслужбами "протесты" переросли в захват зданий органов местного самоуправления и закончились провозглашением "республик", легитимность которых признает только Москва и ее близкие сателлиты.

За оккупацию Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей США и ЕС ввели ряд санкций против Кремля.

Сам Путин причастность своей страны к решению конфликта на Донбассе отрицает, утверждая, что российских войск в ОРДЛО "нет".

При этом Россия пытается склонить Украину к прямым переговорам с боевиками, заявляя, что является только "третьей стороной", чтобы снять с себя ответственность за начатую агрессию и избежать ужесточения санкций.

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Автор: Яна Ставская