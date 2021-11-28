На нем журналист стреляет из "гаубицы Д-20" калибром 152 мм.

В Государственном бюро расследований заявили, что возбудили уголовное производство не против журналиста Юрия Бутусова, а по указанному в его публикации факту.

Об этом говорится в заявлении на сайте ГБР.

"В Уголовном кодексе вообще нет такого понятия как дело. Есть уголовное производство, нарушенное по тем или иным фактам, и пока никому не предъявлены подозрения, оно не может быть против кого-либо вообще", - говорится в сообщении.

В бюро отметили, что будут выяснять кто и при каких условиях допустил журналиста к оружию.

Читайте такжеВ Киеве вывели десятки тысяч людей из почти всех ТРЦ: что случилось (видео)Также они отметили, что могут предоставить Бутусову "бесплатную юридическую консультацию".

"ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства", - говорится в заявлении.

Бутусов стрелял из гаубицы

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований проверит законность действий Юрия Бутусова на видео, которое он выложил в Facebook.

На ролике он стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм, восклицая: "По оккупантах огонь". Он говорит, что видео было снято очень давно.

В ГБР считают, что обнародование подобных материалов наносит вред информационной безопасности Украины и позволяет представителям государства-агрессора усиливать на нее давление.

Автор: Людмила Жерновская