Баллистика летит фактически из космоса, отметил спикер командования Воздушных сил армии Украины.

Россия, вероятно, может использовать для ударов по Украине иранские баллистические ракеты, которые несут угрозу из-за огромной скорости полета.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Угроза есть, она не новая. Мы столкнулись с большей угрозой в первые дни войны, когда баллистические ракеты "Искандер-М" атаковали Украину вместе с "Точками У". Они применялись очень широко по Украине", - сообщил он.

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По словам Игната, Россия имеет дефицит баллистических ракет. Поэтому агрессор попросил помощи у Ирана, который согласился предоставить баллистику.

"Такой тип ракет является более опасным, чем другие, которыми Россия и раньше обстреливала Украину. Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно", - пояснил Игнат.

"Лучший способ - уничтожить их там, откуда их запускают. А это дальность ракет 300 и 700 км Поэтому разные методы воздействия, "бавовны" есть, их никто не отменял", - добавил он.

Сотрудничество России с Ираном во время войны против Украины - что нужно знать

В августе стало известно, что РФ купила у Ирана тысячу дронов. Иранские власти этот факт отрицаю.

Россия активно атаковала иранскими дронами-камикадзе украинские объекты критической инфраструктуры. Украинской армии уже удалось ликвидировать более 300 беспилотников-камикадзе.

1 ноября CNN узнал, что иранские власти могут впервые отправить российской стороне улучшенные высокоточные баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля".

Юрий Игнат говорил, что закупленные у Ирана баллистические ракеты РФ может разместить на северной границе нашей страны.

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