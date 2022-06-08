В подтверждение этому в сети опубликовали снимок "отмодернизированного" патрульного корабля проекта 22160.

Россия начала прикручивать на свои корабли сухопутные зенитные ракетные комплексы "Тор" для создания хоть какой-то противовоздушной обороны.

Украинский журналист Александр Коваленко опубликовал в Facebook фото "отмодернизированного" патрульного корабля проекта 22160, сделанное в бухте оккупированного Севастополя.

На вертолетной площадке корабля можно рассмотреть сухопутный ЗРК "Тор".

"То, что называется дожились…, – отметил журналист в подписи к фото. – Видимо в черноморской операционной зоне у оккупантов с ПВО все совсем плохо".

Установка на корабль проекта 22160 этого ЗРК, скорее всего, связано с тем, что его штатное средство ПВО – небольшой по размеру и возможности комплекс "Гибка", который не может сбивать цели, летящие выше 3,5 километра.

Как показывает практика, если для корабля не выделено прикрытие с воздуха, то поразить его можно даже из Bayraktar TB2.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала широкомасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров РФ.

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